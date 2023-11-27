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Özgür Özel'den Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Askerler Necdet Çalış ve Emrah Gündüz İçin Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Necdet Çalış ve Sözleşmeli Erimiz Emrah Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan astsubay üstçavuşumuz Necdet Çalış ve sözleşmeli erimiz Emrah Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade astsubay üstçavuş Necdet Çalış ve piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz için taziye mesajı yayınladı. Özel'in bu gece X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Necdet Çalış ve Sözleşmeli Erimiz Emrah Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

operasyon PKK Terör Politika Güncel Haberler

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