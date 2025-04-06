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Özgür Özel'den Partilere Teşekkür Mesajları

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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, DEVA, Gelecek, İYİ ve Saadet Partisi liderlerine sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınladı. Özel, ortak akıl ve demokrasi mücadelesi vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, kendisini tebrik eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan tebrik mesajı gelmişti.

Kurultay sonrasında Özgür Özel, X hesabı üzerinden liderlere teşekkür mesajı yayımladı. Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, "Sayın Genel Başkanım; Tebrik mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm DEVA Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ağır ekonomik kriz altında geçim mücadelesi veren milletimizin menfaati için ortak aklı gözeterek çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle teşekkür etti.

Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Sayın Genel Başkanım; Kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm Gelecek Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Adaletin hakim olduğu bir Türkiye için mesai harcamaya azimle devam edeceğiz" cümleleriyle yanıt verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın tebrik mesajını alıntılayarak cevap veren Özel, "Sayın Genel Başkanım; Tebrik mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm Saadet Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Siyasetçilerin, eşit ve adil rekabet ortamında özgürce yarışabileceği gerçek bir demokratik düzeni kurmak için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ise, "Sayın Genel Başkanım; Kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm İYİ Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkiye için demokrasi mücadelesini dayanışma içinde, kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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