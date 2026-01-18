Özgür Özel'den, Müsavat Dervişoğlu'na Tebrik Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti ve başarılar diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu kutladı.
CHP lideri Özel, paylaşımında, "İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel