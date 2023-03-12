Özgür Özel'den Mehmet Özhaseki'ye: "Bugün Depremin 34'üncü Günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1000 Kişiyle Halen Daha Kahramanmaraş'ta Hizmet...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye Kahramanmaraş’taki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Koordinasyon Merkezi’nde belediye personeli ile akşam yemeği yiyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş’ın yer aldığı bir video ile yanıt verdi. Özel, “Bugün depremin 34’üncü günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişiyle halen daha Kahramanmaraş’ta hizmet veriyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye Kahramanmaraş'taki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Koordinasyon Merkezi'nde belediye personeli ile akşam yemeği yiyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir video ile yanıt verdi. Özel, "Bugün depremin 34'üncü günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişiyle halen daha Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li belediyeler için "100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, Kahramanmaraş'taki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Koordinasyon Merkezi'nde ABB emekçileri ile akşam yemeği yiyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı video ile yanıt verdi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayınladığı videoya "İlk 12 gün ortalıkta görünmeyen tüm imar aflarının mimarı Özhaseki şimdi de CHP'li belediyelerin emeğini yok saymak için yalana sarıldı. '100 kişi buradalar 50'si kameraman' diyor. İzlesin değişik bir yöntemle cevap veriyoruz…" notunu düştü ve söz konusu videoda şunları dedi:

"Bu videoda personeli ile yemek yiyen kişi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani Özhaseki diyor ya, 'Cumhuriyet Halk Partililer 100 kişi geliyorlar, 50'si kameraman'... Genel başkanımız, Seyit Torun -Özhaseki'nin işini bizim partide yapan kişi-, bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece koordinasyon merkezinde yemek yiyen personel (koordinasyon çadırını göstererek), personel iki vardiya halinde yemek yiyor. Biz Özhaseki'ye cevabı böyle verelim dedik.

Bugün depremin 34'üncü günü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişiyle halen daha Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor. 'Gittiği yere 100 kişi gider, 50'si kameraman olur' diyen Özhaseki'ye akşam yemeği ile cevap verelim dedik."

NE OLMUŞTU?

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 9 Mart'ta AFAD'ın Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde şöyle demişti:

"Onların koca koca belediyeleri, son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı, yarısını buraya getirseler ya. İnsanlar çalışsınlar burada. Geçen Adıyaman'dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, bizim Erzurum Belediye Başkanı'mız orada görevli, 'Falan belediye geldi, 80 100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. İşleri halen daha algı belediyeciliği. İşleri hala çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bölgeye gelip, resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek, insani bir davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı."