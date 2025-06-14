Özgür Özel'den LGS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dilekleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkezi sınava girecek öğrencilere emeklerinin karşılığını almaları için başarı dileğinde bulundu. Öğrencilere moral verici mesajlar iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrencilerimiz, LGS için aylarca emek verdiniz, çalıştınız. Şimdi bu emeklerin karşılığını almanın zamanı. Unutmayın, bu sınav geleceğiniz için sadece bir durak olacak. Hayatın kendisi ise çok daha uzun. Kalbinizi ferah tutun, elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu ülkenin en büyük gücü sizlersiniz. Her birinize gönülden başarılar diliyorum. Zihniniz berrak, yolunuzun açık olsun."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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