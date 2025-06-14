Özgür Özel'den LGS Öğrencilerine Başarı Dili

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Lgs'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek "Değerli öğrencilerimiz; Lgs için aylarca emek verdiniz, çalıştınız. Şimdi bu emeklerin karşılığını almanın zamanı. Unutmayın, bu sınav geleceğiniz için sadece bir durak olacak. Hayatın kendisi ise çok daha uzun… Kalbinizi ferah tutun, elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu ülkenin en büyük gücü sizlersiniz" dedi.

Yarın yapılacak LGS öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den öğrencilere başarılar mesajı geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Özel şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz; LGS için aylarca emek verdiniz, çalıştınız. Şimdi bu emeklerin karşılığını almanın zamanı. Unutmayın, bu sınav geleceğiniz için sadece bir durak olacak. Hayatın kendisi ise çok daha uzun… Kalbinizi ferah tutun, elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu ülkenin en büyük gücü sizlersiniz. Her birinize gönülden başarılar diliyorum. Zihniniz berrak, yolunuzun açık olsun."