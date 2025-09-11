Haberler

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Yargı Üzerine Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na, partilerine yönelik yargı kararları konusunda sessiz kalmaması ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yönelik yargı kararlarına karşı sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

CHP lideri Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'a verdiği röportajda CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmamış olmasına ilişkin soruya Özel, "Ben bir açıklama yapmasını ve CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini, CHP'nin kongreleriyle ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarının CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; Bunun karşsında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu ve bunun karşısında pozisyon tutacağını açıklaması çok kıymetli olur" yanıtını verdi.

