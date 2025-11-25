Özgür Özel'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için şiddetin caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla resmi X hesabında paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için şiddetin caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."