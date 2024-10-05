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Özgür Özel'den Kadın Cinayetlerine Sert Tepki

Özgür Özel'den Kadın Cinayetlerine Sert Tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da öldürülen iki kadına ilişkin yaptığı açıklamada artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da öldürülen iki kadına ilişkin mesaj yayımladı. Özel, "Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır" dedi.

İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının öldürülmesini lanetleyen CHP Genell Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.. Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır. Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zaafiyet siyasidir, politiktir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel İstanbul Politika Güncel Kadın Suç

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