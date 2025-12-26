CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Humus'ta Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camisi'ne yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Komşu Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzuru için tüm tarafların samimiyetle sorumluluk alması gerektiğini belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, tüm kimliklerin ve inançların Anayasal güvence altında bir arada yaşayacağı demokratik bir Suriye'yi savunuyoruz, tüm platformlarda savunmaya devam edeceğiz. Alevileri hedef alan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, bir daha tekrar etmemesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.