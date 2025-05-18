Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik

Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray'ı kutlayarak, takıma ve teknik heyete başarı dileğinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı. Özel, "Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik heyeti ve sporcularını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından, "2024–2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik heyeti ve sporcularını kutluyorum. Avrupa kupalarında ülkemizin adına mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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