Özgür Özel'den 'Free İmamoğlu' Paylaşımı

Özgür Özel'den 'Free İmamoğlu' Paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin yasaklanmasına karşılık Antalya'da 'Free İmamoğlu' posteri asıldığını duyurdu. Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yasaklamaların etkisinin tersine döndüğünü belirtti.

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  "Free İmamoğlu" posterinin Antalya'da Tophane Parkı'na asılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin yasaklanması sonrası, "Free İmamoğlu" posteri Antalya'da Tophane Parkı'na asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bugün, Antalya Tophane" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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