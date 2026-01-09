Haberler

Özgür Özel: Yollara Geçiş Garantisi Var, Emekliye Geçim Garantisi Yok

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zam ile ilgili eleştirilerde bulunarak, devletin harcamalarını ve emeklilere yapılan yardımları sorguladı. Özel, emeklilere yeterli kaynak ayrılmadığını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 orandaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılacağını ve en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni emekli aylığına tepki gösterdi. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kara düzeni! Sokakta ve Meclis'teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar! Peki bu milletin parası nereye harcanıyor? Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar. 11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar. 36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar. 39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar. Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok. CHP emeklinin yanındadır. Meclis'te nöbete devam, mücadeleye devam!"

Kaynak: ANKA / Güncel
