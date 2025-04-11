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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına dair bir paylaşımda bulunarak, güçlü bir destek mesajı verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasından bir kare paylaşarak, "Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı Silivri Duruşma Salonundan bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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