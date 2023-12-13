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Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret; Diyaloğumuz sürecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'ye ziyarette bulunarak, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Özel, 'Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek' dedi.

Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret; Diyaloğumuz sürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'ye ziyarette bulunarak, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Özel, "Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) ziyarette bulundu. Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ile genel sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Özel'in, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, şöyle konuştu:

"Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesindir ve olmazsa olmazdır. Biz kurultayımızı yaptıktan sonra sayın eş genel başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken Türkiye'yi ve dünyayı değerlendirdik, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

'DİYOLOG YOLUNUN AÇIK OLMASINI ÖZLEDİK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bütün siyasi partilerin Türkiye'nin sorunlarını görüşmek, konuşmak ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olmasını özlediklerini söyleyerek, "Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Önümüzdeki süreçlerde ülkenin içinde bulunduğu, bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı, barış projelerini görüşebileceğimiz, Orta Doğu'ya barışı ve huzuru taşıyabileceğimiz bir sürecin inşa edilmesiyle ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz. Türkiye böyle bir tabloya özlem duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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