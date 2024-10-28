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Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı: "Tüm Yurttaşlarımızı 101'inci Yılında Cumhuriyetimizin Coşkusunu Doyasıya Yaşamaya Çağırıyorum"

Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin birinci yılında olduğu gibi, 100’üncü yılında olduğu gibi 101’inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum. Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine ve en büyük eserine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı illerindeki ve ilçelerindeki kutlamalara katılmaya davet ediyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin birinci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum. Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ve en büyük eserine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı illerindeki ve ilçelerindeki kutlamalara katılmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyoruz. 101 yıl önce TBMM'de yapılan oylamada 'Yaşasın Cumhuriyet' nidaları ve sürekli alkışlarla oy birliğiyle ilan edilen Cumhuriyetimizin temelleri 'bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olması için türlü badirelere göğüs gererek çok sağlam bir biçimde atılmıştı. Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bu vesileyle 23 Ekim'de gözbebeğimiz TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin birinci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum. Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ve en büyük eserine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı illerindeki ve ilçelerindeki kutlamalara katılmaya davet ediyorum. 101 yıl sonra bizlere 'kimsesizlerin kimsesi olmak' için kurulmuş Cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir. Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek önümüzdeki en temel görevimizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor, tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Özgür Özel Politika Güncel Terör

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