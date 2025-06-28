Özgür Özel'den Barış Çağrısı: Kalıcı Ateşkes Talep Ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünya çapında artan jeopolitik gerginliklere değinerek, "Tüm tarafları sakin olmaya çağırıyoruz. Kalıcı bir ateşkes talep ediyoruz, barış ve istikrar için umutluyuz." dedi.

Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) Berlin'deki parti konferansında konuştu.

CHP olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda çabaladıklarını belirten Özel, amaçlarının insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayalı, istikrarlı kalkınma ve adil gelir dağılımına sahip demokratik bir Türkiye oluşturmak olduğunu söyledi.

Özel, "Ülkemizi Almanya'nın yakın dostu, ortağı ve müttefiki ve Avrupa ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye dinamik bir ülkedir, derin toplumsal ve siyasal değişimler yaşanıyor ve özellikle Türk halkı giderek artan bir kararlılıkla değişim ve demokrasi talep ediyor. Partimiz bu talebi canlı, enerjik bir muhalefet politikası ve umutla dile getirirken, mevcut hükümet toplumsal değişim karşısında gücünü göstermeye çalışıyor. Yenilenen liderliği ve genç enerjisiyle partimiz Türkiye'nin geleceği için mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Değerli yoldaşlar, büyük bir belirsizlik döneminde yaşıyoruz. Demokrasi dünya çapında tehdit altında, jeopolitik gerginlikler artıyor ve bölgesel çatışmalar tırmanıyor. Gazze'de bir ateş topu, katliamlar devam ediyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 55 binden fazla insan öldürüldü. Ukrayna'da, halihazırda 10 bin cana mal olan kanlı çatışmalar devam ediyor. Güneyde Suriye'deki durum istikrarlı kaldı ve ABD müdahalesiyle körüklenen İsrail ile İran arasındaki tırmanış tüm bölgeyi tehdit ediyor. Tüm tarafları sakin olmaya çağırıyoruz. Kalıcı bir ateşkes talep ediyoruz, barış ve istikrar için umutluyuz. Uluslararası hukukun bu şekilde ihlal edilmesi tekrarlanmamalı."

Avrupa'nın güvenlik endişelerini paylaştıklarını ifade eden Özel, "Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin bir demokrasi ve anayasal devlet olarak güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Çünkü demokratik bir Türkiye, Avrupa'daki demokratik güçleri de güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Özel, Almanca yaptığı konuşmanın sonunda Alman şair Bertolt Brecht'in "Kurtuluş yok tek başına... ya hep beraber ya hiç birimiz." mısralarını Almanca ve Türkçe tekrarladı.