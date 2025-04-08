Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den aynı sertlikte yanıt
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş duruma isyan etti

Özgür Özel'den Bahçeli'ye Cevap: 'Darbecilere Değil, Millete Yoldaş Olun'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanını cuntacılıkla suçlayan açıklamasına yanıt vererek, Bahçeli'yi millete yoldaş olmaya davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Sayın Bahçeli, millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhur'la ittifak olun, cuntacılarla değil" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır" ifadelerine yer vermişti.

Özel, Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı konuşmayı, sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Bahçeli bana, 'Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır' demiş. Yanıtını, 'henüz sarayla ortak olmayan' Bahçeli'nin kendisi versin. 'Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Sayın Bahçeli, millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhur'la ittifak olun, cuntacılarla değil."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.