Özgür Özel'den Bahçeli'nin Açıklamalarına Yanıt

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli" açıklamasını "Dönüp de bir doğru yapıldıktan sonra eski yanlışları, eski sözleri hatırlatmak bizim işimiz değil. Eğer bir haksızlık yoksa kavga yapmam veya biri bir yanlıştan döndüyse dönüp de onunla uğraşmam. O bize yakışmaz. O açıdan söylediği doğru. Ümit ediyorum, biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı, bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum" diye değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma nedeniyle yargılandığı dava sonrası Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde gazetecilerin bu konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"Bizim sürekli söylediğimiz zaten, 'Kent Uzlaşısı' dediğiniz ya da terör denilen o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı suçlamak için ve daha sonrasında da cezalandırmak için yapmış olduğu bir tercihten Cumhur İttifakı, 'Bu devlet politikası' diyerek vazgeçti. Yanlıştan dönüldü. O gün o yanlışı savunanlar da onlardı, bugün bunun yanlış olduğunu söyleyenler de onlar ama ben yanlıştan dönüldükten sonra doğru bulduğumu söylemek durumundayım. Başka ne yapayım? Dönüp de bir doğru yapıldıktan sonra eski yanlışları, eski sözleri hatırlatmak bizim işimiz değil. Bizi bilen bilir. Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek için, kavgayı hakkımı savunmak için, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. Eğer bir haksızlık yoksa kavga yapmam veya biri bir yanlıştan döndüyse dönüp de onunla uğraşmam. O bize yakışmaz.

"İllüzyonlar olmaması lazım"

O açıdan söylediği doğru. Ümit ediyorum, biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı, bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum. Tabii bir de şöyle illüzyonlar olmaması lazım. Şuna da dikkat edelim. Şimdi Ahmet Özer'in bu işten tutuksuz yargı tutukluluğu kalktı, bunu bildikleri için önceden alakasız bir yerden diğer davaya dahil edip oradan da tutuklama getirdiler. Şimdi burada örneğin Resul Emrah Şahan bugün açıklama yapıldı, bugün hemen Resul Emrah Şahan'ı -bunu bir bilgi olarak söylüyorum size- öbür dosyadan sorguya almışlar, belki öbür dosyadan tutuklama yapacaklar. Yani hem Devlet Bey'in gönlünü yapacaklar, 'Efendim bakın biz Ahmet Özer'in, Resul Emrah Şahan'ın işte yani bu Kent Uzlaşısı dosyalarından olanlarını çözdük, tutuksuz yargılıyor' veya 'Bu davayı düşürdük' husumet büyük ya öbür davadan tutukladık. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış. Devlet Bey, Sabah gazetesine açıklamayı yapıyor ve o davadan tutuklu arkadaşımızı öbür davadan sorguya alıyorlar. Kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar organize ve ne kadar çiğ ve ne kadar kaba saba olduğunun en belirgin göstergesi."

"Birileri demokrasiye kördüğüm atmaya çalışıyor"

Özel, 15 Eylül'de yapılacak kurultay davasına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak için, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK'nın kararları hem İstanbul için hem Ankara için ve Anayasa Mahkemesi kararı ve sürecin bir bütün olarak hukukçular tarafından değerlendirilmesinde bu birileri demokrasiye kördüğüm atmaya çalışıyor, o kördüğümün nasıl çözüleceği belli oldu ama 15'inde bir düğüm daha atılır mı? Onun olmayacağını ümit ediyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir, iflah olmaz bir iyimserimdir. Asla ve asla bir şeyin kötüsünü düşünüp de onun benim motivasyonumu bozmasına engel olmam. İyisini düşünürüm. Kötüsü gelince onla baş ederim. O yüzden bugünden ne enerjimi düşürür ne moralimi bozarım ne kötüyü bekler, kötüyü çağırırım. En iyisini düşünürüm, kötüsüne dünden hazırım. Geldiğinde mücadelemi veririm."