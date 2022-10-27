Özgür Özel'den, Amasra Maden Faciası Soruşturmasında İlerleme Sağlanamamasına Tepki: 'Savcılara Sözüm Şu: Korkmayın.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri’de; Amasra maden faciası soruşturmasında ilerleme sağlanamamasına tepki gösterdi. Özel, “Savcılara sözüm şudur: Korkmayın. Bu suçluların arkasında saray varsa, sizin arkasında bütün Türkiye var. Sen bunları aldın içeri attın, ne yapacak? Kış kararnamesi ile sürecek. Yaz kararnamesinde ister aynı yere, ister en iyi yere getirmeyen namerttir. Yeter ki görevinizi yapın. Bunların yedi aylık bir süreleri kalmıştır. Cürümleri kadar yer yakarlar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri'de; Amasra maden faciası soruşturmasında ilerleme sağlanamamasına tepki gösterdi. Özel, "Savcılara sözüm şudur: Korkmayın. Bu suçluların arkasında saray varsa, sizin arkasında bütün Türkiye var. Sen bunları aldın içeri attın, ne yapacak? Kış kararnamesi ile sürecek. Yaz kararnamesinde ister aynı yere, ister en iyi yere getirmeyen namerttir. Yeter ki görevinizi yapın. Bunların yedi aylık bir süreleri kalmıştır. Cürümleri kadar yer yakarlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in de katıldığı toplantıda Özel, şunları söyledi:

"Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye artık, mızrak çuvala girmiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Putin'e şöyle yalvarıyor: 'Bu sene biz doğal gaz yakacağız. Bu faturayı ödemesek de seçimden sonraki hükümet ödese.' Ben doğal gazın parasını yansıtırsam, bu sene insanlar soğukta kalacaklar, seçime olumsuz yansıyacak. Seçimi kazanmak için diyor ki, 'bana bir yıllık doğal gaz ver, seçim öncesi rüşvet diye dağıtacağım.' Hiçbir hükümet şöyle bir şey yapmadı bugüne kadar. Yeter ki bu seçimi atlatayım. Kaybedersem, 'Bay Kemal düşünsün' diyor. Böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Böyle bir acziyet olmaz.

Bekir Bozdağ, dezenformasyon ile ilgili bir şeyler söylemiş. 'Öyle her zaman kullanmayacağız' demiş. Gezi gibi olaylarda, demiş. Dezenformasyon Yasası, Gezi gibi olaylarda kullanılacaksa, şurada kullanılacak: 'Valide Sultan Camisi'ne girdiler, ayakkabı ile gezdiler, içki içtiler' dedi ya Recep Tayyip Erdoğan. Caminin müezzini çıktı, 'Ben Allah'tan korkarım, böyle bir şey olmadı' dedi. Dezenformasyon varsa orada. 'Başörtülü bacıma yamyamlar saldırdılar, cuma günü göstereceğim' dedi. Bunu söylediğinin üstünden 900 cuma geçti. Gezi'deki dezenformasyon bu.

Amasra maden kazası olduğundan beri, bugün 13. gün. 41 kişi öldü. Ölümlü bir kazaya karışan şoförü o gün tutukluyorlar. 41 kişiyi öldürdüler; bir gözaltı yok, bir tutuklama yok, bir görevden el çektirme yok. Soma Raporu'nda yazanı yapsalardı, 'seri havalandırma yasaktır…' En az 36'sı yaşıyordu. Bunu yapmayanlardan biri, Kozlu'da 8 kişiyi öldürmüş, onu TTK'nın başına getirmiş, Recep Tayyip Erdoğan. Altı savcı 11-12 gündür bakıyor. Ama bir görevden alma yapamıyor, bir tutuklama yapamıyor. Çünkü kararname… Birinci sorumluyu; Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak üçlü kararname ile atamışlar. O cinayetten bu cinayete. Bu işin takipçisi olacağız. Savcılara sözüm şudur: Korkmayın. Evlatlarınız, analarınız, babalarınız sizden görev yapmanızı bekliyor. Bu suçluların arkasında saray varsa, sizin arkasında hepimiz varız, bütün Türkiye var. Ne yapacak? Sen bunları aldın içeri attın, doğruları öğrendin; ne yapacak? Kış kararnamesi ile sürecek. Yaz kararnamesinde ister aynı yere, ister en iyi yere getirmeyen namerttir. Yeter ki görevinizi yapın. Bunların yedi aylık bir süreleri kalmıştır. Cürümleri kadar yer yakarlar."

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ile ilgili MHP il yönetiminin açıklamaları ile ilgili bir soru üzerine Özel, şunları söyledi:

"Ben, Şebnem Hanım'ın söylediği sözlere katılmıyorum. Net. Ama düşünce özgürlüğü; en aykırı görüşün dahi, en rahatsız edici görüşün dahi ifade edilebildiği bir yerdir. Şiddet içerdiği taktirde her şey yapılır. Sözün cevabı, demokrasilerde sözdür. TTB'ye kayyım atanmasına ve Şebnem Hanım üzerinden TTB'ye gidilmesine karşıyız. Karşı olmaya devam edeceğiz.

MHP'nin il başkanı. Sen orduya topyekün saldırılırken, Genelkurmay Başkanı'na terörist denilirken, ordunun en kıdemli subayları içeri atılırken; Özgür Özel, CHP onları savunurken sen susanlarla birlikte siyaset yapıyorsun. Sonra da çıkmış, orduya laf edene düşünce özgürlüğü demişim, Kayseri'de ne işim varmış. Bu anlayışın karşısında doğruları anlatmaya devam ederiz. Sen Ergenekon'a sus, Balyoz'a sus. FETÖ, ordunun canına okurken ne yapmış? Aldığımız abdestten şüphemiz olmadığı için kıldığımız namazdan şüphemiz yok. Hulusi Akar ile Meclis'te bir tartışma yaşadık. Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bana dava açtı, 500 bin lira. Davayı normalde kazanmasını beklersin. Davayı biz kazandık. 234 asker; binbaşı, yarbay, albay, amiral, general şahitlik başvurusu yaptı. Özgür Özel lehine, Hulusi Akar aleyhine. Bir tane silah arkadaşını bulup getiremedi, kendi lehine şahitlik yapacak. Özgür Özel'e ordu düşmanı diyecek bir anlayış kendini inkar eden bir anlayış olur, olsa olsa."