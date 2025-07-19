Özgür Özel'den Altan Öymen İçin Başsağlığı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için duygu dolu bir başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, Öymen'in partisine olan bağlılığını ve mücadelesini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

Özel, paylaşımında Öymen ile olan fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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