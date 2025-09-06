Haberler

Özgür Özel'den A Milli Takımlara Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Basketbol takımlarını başarılarından dolayı kutladı ve maçlarında başarılar diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Erkek Basketbol takımlarını kutladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle!"

