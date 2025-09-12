Haberler

Özgür Özel'den A Milli Takım'a Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve başarılar diledi.

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen  A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı.

"Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"

