Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı'nda Önceki Genel Başkanları Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki genel başkanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle önceki Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Özel önceki genel başkanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.