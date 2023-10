Özgür Özel, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığ'nı Ziyaret Etti: "Kurultay Delegelerinin Sadece Kurultayda İş, İşlev Gördüğü Bir Süreci Bundan Sonra Geride...

Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, "Örgütün kurultay süreçlerinde baş tacı edilip ondan sonra bir sonraki seçime kadar unutulmadığı bir sürece ihtiyaç var. Kurultay delegelerinin sadece kurultayda iş, işlev gördüğü bir süreci bundan sonra geride bırakıyoruz. Kurultay delegelerinin bir kez seç, sonra kimdi bu kurultay delegesi diye unutulamadığı, 6 ayda bir Ankara'da CHP'nin kurultay delegeleriyle birlikte siyasi süreçleri değerlendirdiği ve güven oyu istediği, sahayı dinlediği bir süreci başlatacağız. Parti Meclisi üyeleri MYK'ya fikrini verecek, genel başkan bir konuda tek başına karar vermesi gerekiyorsa MYK üyelerinin hatta Parti Meclisi ve kurultay delegelerinin görüşüne anlık olarak başvurabilecek. Bir kişinin verdiği karar doğru olsaydı Türkiye bugün bu halde olmazdı" dedi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve il örgütü ile görüşme öncesi şunları söyledi:

"URFA ÖRGÜTÜNÜN BELİRLEDİĞİ MİLLETVEKİLLERİMİZİN SAYISINI ARTIRMAK BAŞ GÖREVİMİZDİR"

"Urfa gibi bir kent, burada çok iyi insanların olduğu, geleneklerin çok güçlü olduğu, misafiri gördüklerinde nerede ağırlayacaklarını bilemeyen böyle bir şehrin, böyle kadim bir medeniyetinden CHP'nin aldığı oy açısından, gelecek açısından umutluyum, ama geçmiş durumumuzdan dolayı çok hüzünlüyüm. 14 belediye var bir tane belediye başkanımız yok, 14 milletvekili var 1 milletvekilimiz var. Mahmut Tanal, önemli bir isimdir ama tek başına olması partimiz için yeterli değildir. Urfa örgütünün belirlediği milletvekillerimizin sayısını artırmak baş görevimizdir. Çünkü Urfa'nın bize ihtiyacı var. Urfa'da aldığımız oyumuz geçmişe göre attığımız adım önemlidir ama geleceğe dönük olarak umudumuzu artırsa da daha çok çalışmamız gereken, çok almamız gereken mesafe vardır. 38 yaşında genç bir il başkanı ile yan yana basın toplantısı yapmaktan büyük bir keyif alıyorum. Malum bütün gözler CHP'ye çevrilmiş durumda. 81 ilde gezdiğimizde partili partisiz herkes CHP'deki değişimi konuşuyor. İstanbul seçiminden bütün Türkiye'nin aldığı 3 mesaj var; sayısal sonuç, Türkiye'de yarattığı psikolojik atmosfer, İstanbul'da seçilen adayımız 40'lı yaşlarında, İstanbul'u nasıl yöneteceği dışında bir şey anlatmayan, genç bir profili seçtiler. Biz CHP'de bir gençleşme, yenilenme ve bundan sonra örgütün ayağa kalktığı, CHP'den umut ettikleri yarınları beklemek durumundayız.

"KURULTAY DELEGELERİNİN SADECE KURULTAYDA İŞ, İŞLEV GÖRDÜĞÜ BİR SÜRECİ BUNDAN SONRA GERİDE BIRAKIYORUZ"

Örgütün kurultay süreçlerinde baş tacı edilip ondan sonra bir sonraki seçime kadar unutulmadığı bir sürece ihtiyaç var. Kurultay delegelerinin sadece kurultayda iş, işlev gördüğü bir süreci bundan sonra geride bırakıyoruz. Kurultay delegelerinin bir kez seç, sonra kimdi bu kurultay delegesi diye unutulamadığı, 6 ayda bir Ankara'da CHP'nin kurultay delegeleriyle birlikte siyasi süreçleri değerlendirdiği ve güvenoyu istediği, sahayı dinlediği bir süreci başlatacağız. CHP kurultay delegeleri her Parti Meclisi toplantısından önce cep telefonlarına Parti Meclisi'nde görüşülecek konularla ilgili gelecek soruları yanıtlayacaklar. Kurultay delegesi her Parti Meclisi toplantısında önce kritik gündem maddelerinde ne düşündüğünü oraya yansıtacak. Parti Meclisi üyeleri MYK'ya fikrini verecek, genel başkan bir konuda tek başına karar vermesi gerekiyorsa MYK üyelerinin hatta Parti Meclisi ve kurultay delegelerinin görüşüne anlık olarak başvurabilecek. Bir kişinin verdiği karar doğru olsaydı Türkiye bugün bu halde olmazdı. Bu kadar hayat pahalılığı, enflasyon, dış ülkelerle sorun, sığınmacı sorunu, yoksulluk olmazdı. Partide de birkaç kişini verdiği kararlar yerine çok daha güçlü kararların verilmesi, her toplantıda ortaklaşılması, 6 ayda da bir yüz yüze gelip mutlaka, meslek örgütleri bunu 3 ayda bir yapıyorlar, CHP'nin kendisini bundan mahrum bırakmaması gerekiyor.

"ŞANLIURFA'DA DA TÜRKİYE'DE DE CHP'Yİ AYAĞA KALDIRACAK BİR GENEL BAŞKAN VAAT EDİYORUZ"

Yanlışa yanlış diyoruz, yanlış yapıldı mı çok yapıldı, hatalar oldu mu oldu. O hataları söyledik mi, vallahi şahitli ispatlı söylüyoruz, bir kişi de çıkıp Özgür Özel onlara karşı çıkmamıştı demiyor. Özgür Özel 8 yıl boyunca bu partinin yüzünü hiç öne eğdirmedi, bu partiyi Meclis'te mahcup etmedi. Yapması gerekip de yapmadığı bir iş yüzünden partisini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Partisinin muhatap olduklarına karşı Meclis'te bir adım geri atmadı, bir santim eğilmedi. Bundan sonraki süreçte de sizinle birlikte Özgür Özel üstlendiği daha önceki görevleri nasıl yaptıysa genel başkanlık görevini de aynı şekilde yapacak. Bundan sonra da Şanlıurfa'ya geleceğiz ama CHP'nin genel başkanı olarak. 14 belediyeden hiçbir belediyenin kazanılamadığı, 1 milletvekili ile yetinildiği bir süreci kendime yakıştırmam. Şanlıurfa'da yatan bir genel başkan vaat ediyorum size. Terleyen, koşturan, gözünüzün içine bakan, elinizi tutan bir genel başkan, genç kadrolar ve Şanlıurfa'da da Türkiye'de de CHP'yi ayağa kaldıracak bir genel başkan vaat ediyoruz. 6 Kasım gününden itibaren 81 ilimizde 973 ilçemizde CHP düğün evinin ertesi günü mutluluğuna kavuşacak. Bu partide insanların başını yerden ayağa kaldırmamız, evet bu parti değişti dememiz lazım."