Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitleri rahmetle anarak, benzer bir zafiyetin tekrar etmemesi için alınması gereken derslerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Özel, CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılıklarını bir kez daha gururla ifade ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Demokrasi 15 Temmuz Güncel Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?
21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
title