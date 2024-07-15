CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayınladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. CHP olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum."