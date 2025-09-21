Özgür Özel, CHP'nin Genel Başkanlığını Yeniden Kazandı

(ANKARA) - CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, partisinin örgütlerine ve delegelerine teşekkür ederek, "Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız" dedi.

CHP, "Darbeye ve kayyıma hayır" sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşlarım, örgütümüzün vefakar ve cefakar neferleri; bugün gerçekleştirdiğimiz 22. Olağanüstü Kurultayımızda tüm saldırılara karşı iradesini bir kez daha ortaya koyan örgütümüze, delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir.

Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, 'sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur' diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız! Hep birlikte; korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır."