Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na Dördüncü Kez Seçildi

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özgür Özel, geçerli bin 333 oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçildi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi yapıldı. Seçimlere Özgür Özel, tek genel başkan adayı olarak girdi. Bin 385 kayıtlı delegeden bin 357'sinin oy kullandığı seçimlerde Özel, bin 333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçildi. 24 oy geçersiz sayıldı.

