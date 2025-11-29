Özgür Özel: CHP, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz herkesin babaevidir. Bu sofrada herkese yer vardır. Müesses nizamla iş birlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacaktır. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" dedi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla dün başlayan, 3 gün sürecek olan CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, 2'nci gün genel başkanlık seçimi gündemi ile devam etti. Kurultaya, delege ve üyelerin yanı sıra çeşitli ülkelerden büyükelçiler, yabancı ve yerli siyasi parti yetkilileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Açılış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun video mesajıyla yapıldı.

'VAKTİ GELMİŞ DEĞİŞİME ENGEL OLACAĞINI SANANLAR VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından, partililere hitap etti. Özel, konuşmasında, "Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40'ncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır. Bugün karşımızda milletin iradesine direnenler vardır. Vakti gelmiş bir değişime engel olacaklarını sananlar vardır. Birinci parti olmanın sorumluluğu ile siyasetin yönünü, milletin sorunlarına çevirmek için çabaladık. Biz 'Normali bu' dedik, adı normalleşme kaldı. Şehit cenazesinde selam vermeyenlere selam verdik. Anıtkabir'de yüzümüze bakmayanlara misafir olduk, misafir ettik. Bu tutumumuz vatandaşlardan büyük destek gördü. Ne olduysa olanlar da bundan sonra oldu. Anketlerde geriye düştüğünü, CHP'nin oylarının emanet olduğunu, seçimden sonra hemen döneceğini düşünüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ni her ay biraz daha iyi bir noktada görenlere; 'Bu süreç CHP'ye yarıyor, bu süreci bitirin. Hatta bitirmeyin, onlara bitirtin' dediler. Yeniden kavgaya, kutuplaşmaya döndüler. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları üzerinden belediyelerimizin gelirlerini kesmek istediler. Bakanlarına canlı yayında, 'CHP'li belediyeleri silkeleyin' talimatı verdiler. Daha sonra tarihimizde görülmemiş bir yola tenezzül ettiler. Bugün adayımızın metrodaki sesinden, duvardaki resminden, sosyal medyadaki hesabından bile korkuyorlar. Onlara buradan bir kez daha söylüyorum; Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da, B planımız da, Z planımız da budur" dedi.

'MEYDANLAR BİZİMDİR, SOKAKLAR BİZİMDİR'

Özel, "Bu ülke elbet çok kara kışlar, çok zor zamanlar gördü. Ama hiçbir dönem bu dönemin gaddarlığı ile yarışamaz. Soruyorum, kim inandığını özgürce dile getirebiliyor? Çıtını çıkaranı, Silivri'ye atıyorlar, kaşını oynatanın malına mülküne çöküyorlar. 'Acaba' diyenin kulağını çekiyorlar, sonra ortalıkta bir daha görünmüyor. Milyonlar direnirken, bedel öderken, susanlara soruyorum. Bu suskunluğu, bu çaresizliği kim öğretti size? Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün; dayanışma, direnme günüdür. Gün; bu kara düzene itiraz etme günüdür. ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin. Evde, elinde kumandasıyla oturan, pijamalıya sesleniyorum. ya meydanlara çıkacaksın, bu darbeyle yüzleşeceksin, nereye davet ediliyorsan oraya güç vereceksin, itiraz edeceksin, sandığı, Cumhuriyet'i kurtaracaksın ya da sonra hiç hayıflanmayacaksın. Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir, mücadele bizimdir, Türkiye hepimizindir" diye konuştu.

'ARTIK KİMSE BİZİ YENİLGİYE ALIŞTIRAMAYACAK'

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde öz güvensiz siyaset devrinin kapandığını belirterek, "Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40'a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Daha önce eli CHP'ye gitmeyenler artık bizimledir. Partimiz herkesin babaevidir. Bu sofrada herkese yer vardır. Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizamla iş birlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa, işte bu anlayıştan arınacaktır. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır. Çünkü bu parti, artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. Bu parti, kadın kollarının seçim akşamı tülbenti sirkeye basıp başına bağladığı bir parti olmayacak. Bu parti, gençlik kollarının, ışığı sönmeden kendi evine gidemediği, boynu bükük sokakta beklediği, babası 'Ne oldu seçim' deyince yere bakan gençlik kollarının partisi olmayacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak" dedi.

'ALDIĞIMIZ KARAR YIKICI DEĞİL, YAPICIDIR'

Özel, İmralı'ya gitmeme kararına ilişkin de "Bugün milletten korkanlar, 'Kürt sorunu' demekten de korkanlardır. Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken, hala Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyım atarken, siyasetçileri, genel başkanları, eş genel başkanları, belediye başkanlarını hapislerde tutarken, Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla bu sorunun demokratik yöntemlerle çözümünü savunmuştur. Biz, DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist ilan edilirken duruşundan milim sapmayan, yeri geldiğinde de Kürtlere, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceksiniz' diye vaatte bulunmaktan korkmayan bir partiyiz. Büyük bir Türkiye İttifakı, bizim hayalimiz ve idealimizdir. Bu anlayışla bu sorunun demokratik yollardan çözülmesi için Meclis'te komisyon kurma önerisini de dile getiren partiyiz. Gelinen aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelerde, millet iradesinin üstünde atadıkları kayyımlar bulunmaktadır. Hala Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan, 'Kent uzlaşısı' adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmaktadır. Bunlar çözülmeden, tüm meselenin 'olmazsa olmaz' denilerek İmralı'ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır. Siyaset dayatmalarla değil, milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil, yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclis'e sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizi meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKTİDAR OLMAYI VADEDİYORUM'

Özel, 255 gündür sokaklarda olduklarına vurgu yaparak, "Seçim kampanyamız 19 Mart'ta direnişle, 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı belirlememizle fiilen başlamıştır. Partimiz 255 gündür sokaktadır, meydandadır. Gerekirse bin gün sürecek dünyanın en uzun seçim maratonunu hep birlikte koşacağız. Seçime kadar durmadan, ev ev, sokak sokak çalışacağız. Elbette zor zamanlardan geçiyoruz, geçeceğiz. En ağır bedelleri ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. ve tüm mücadelenin sonunda size iktidar vadediyorum" diye konuştu.

