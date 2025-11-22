Haberler

Özgür Özel: CHP Barışın ve Demokrasi Sorunlarının Yanındadır

Özgür Özel: CHP Barışın ve Demokrasi Sorunlarının Yanındadır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak barışın ve Kürt sorununu çözmenin arkasında olduklarını belirtti. Hükümetin yaptıklarıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve gelecek hafta CHP'nin program kurultayının gerçekleştirileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir." dedi.

Özel, partisince Zonguldak Madenci Anıtı önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönem ile ekonominin bugünkü durumunu örneklerle kıyaslayarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine değinen Özel, "Güya bunu köpürtmeye çalışıyorlar. Başkanla konuştum. Müfettişler geliyor, gidiyor neyi soruşturuyorlar biliyor musunuz? 19 Mart darbesinden sonra Ankaralılar, ODTÜ'lüler çıktı. O günlerde büyük yağmur yağdı, çocuklar parkta ıslandı. Mansur Başkan demiş ki 'Oraya battaniye, çorba yollayın.' Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye yollama, çorba ikram suçu. O suçsa Mansur Başkan'ın suçu olsun bütün Cumhuriyet Halk Partililerin suçu. Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak da hepimizin boynunun borcu." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti ile 2 parti İmralı Adası'na gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu, ne sözler söylediler. 'Cumhuriyet Halk Partisiyiz, bizim içinde olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun' dedik. Cumhuriyet Halk Partisine güveniyor musunuz? Birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur hatta Kürtlerin varlığını inkar ederken olur olmaz laflarla Allah muhafaza 'En iyi Kürt ölü Kürt' gibi lafları kullanan birileri, şimdi gelmiş Kürt sorununu çözmek için İmralı Adası'na ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş..."

Özel, DEM Partiyle görüşürken bayramlaştıkları ve selamlaştıkları için kendilerine "terörist" diyenlerin şimdi kendilerini bir şeye zorlamaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek, sorunun üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bugün belediyelerde kayyımlar durmaktadır, siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir. Kürt'ün gencinin de Türk'ün gencinin de büyük sorunlarına Meclis duyarsızdır. Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir."

Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin, ülkenin barışının, kardeşliğinin güvencesi olduğunu, tüm Kürtleri, tüm Türkler gibi, ülkede farklı kökende yaşayan herkes gibi yürekten kucakladığını söyledi.

Parti programının son rötuşlarının yapıldığını, 28 Kasım Cuma günü CHP'nin program kurultayının gerçekleştirileceğini dile getiren Özel, "17 yıl sonra programı değişecek. Yani sorunları gören, söyleyen parti çözümlerini söyleyecek. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yüzleri nasıl güldüreceğini, sorunları birer birer nasıl çözeceğini programıyla tarif etti, somut olarak hükümet programıyla bu millete anlatacak. Burada görev hepimizin. Gelecek hafta cuma iktidar yürüyüşünü başlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.