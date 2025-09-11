Özgür Özel: CHP, Atatürk'ün Partisidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi." dedi.

Özel, Samandıra Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Sancaktepe Belediyesi 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatına katılabilmesi için kreşler yaptıklarını söyledi.

Kadınların iş ve sosyal yaşamda var olmalarını istediklerini dile getiren Özel, Türkiye'de sayıları 768'e ulaşan kreşler için tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının alnından öptüğünü belirtti.

Seçimlerden bu yana kreş ve yurtlarla ilgili hedeflerin yüzde 77'sine ulaştıklarını aktaran Özel, Sancaktepe'nin vizyonları sayesinde Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı olacağını ifade etti.

Özel, Esenyurt'ta 0,5 metrekare yeşil alan olduğunu vurgulayarak, "Yolun bu tarafı Esenyurt kent suçları müzesi. Bu tarafına bakıyorsun (Beylikdüzü), 4-5 katlı muhteşem vadilerin olduğu bir şehircilik göstergesi, muhteşem işler. Bizim yönettiğimiz kentlerde arasından rüzgar geçmeyen gökdelenler, nefes alamayan binalar değil, geniş meydanlar, yeşil alanlar, koşu parkları, futbol alanları, spor alanları, bisiklet yolları olur." dedi.

Dostlarına güven, dost olmayanlara da kaygı vermeye devam ettiklerini kaydeden Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Baş eğmediğimiz için başımızı ezmeye çalışıyorlar. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Demokrasi fikri, tek adamı reddeder. Türkiye'ye bu fikri taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi. İsmet Paşa kaybettiği seçime 'En büyük yenilgim. Demokrasinin zaferi' dedi. Biz, 14 Mayıs 1950 günü kaybettiğimiz seçimle iktidarı Demokrat Partiye verirken, Türkiye'de iktidarların seçim yoluyla değişmesini Türkiye'ye kazandırdık."

Özgür Özel, çalışarak ve doğru adaylarla yerel seçimlerde elde ettikleri başarıya dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde 'Bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur.' diyorum. Herkese düşen tek bir şey var. Bugün olduğu gibi, dün Kadıköy'de olduğu gibi, Maltepe'de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız." diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleriyle, aralarında halı saha, kreş, aile sağlığı merkezi ile parkın da bulunduğu projelerin açılış kurdelesini kesti.