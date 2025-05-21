Özgür Özel, Çerkez Sürgününde Hayatını Kaybedenleri Andı

Özgür Özel, Çerkez Sürgününde Hayatını Kaybedenleri Andı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkez sürgünü anısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ve bu acının izlerini taşıyan Çerkez vatandaşlarının kederine ortak olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkez sürgününde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkez halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkez vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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