Özgür Özel: "Buradaki Hassasiyetimiz Hatay'ın Demografik Yapısına Sahip Çıkmaktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da, "Buradaki hassasiyetimiz Hatay'ın demografik yapısına sahip çıkmaktır. Hatay tüm inançların birlikte ve bütün dünyaya örnek olacak şekilde yaşadığı, iki farklı dinden, iki farklı mezhepten, farklı farklı inançlardan komşuların aynı mahallelerde komşuluk yaptığı maalesef şimdi pek çoğunun aynı mezarlarda yan yana yattığı bir şehir burası. Bu şehir ayağa kalkarken bu kimliğini kaybetmemeli, bu şehir ayağa kalkarken kültür varlıklarını kaybetmemeli. Rastgele yeniden inşalar, kötü restorasyonlarla binlerce yıllık Hatay'ın tarihi eserleri özelliğini kaybetmemeli" dedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da, "Buradaki hassasiyetimiz Hatay'ın demografik yapısına sahip çıkmaktır. Hatay tüm inançların birlikte ve bütün dünyaya örnek olacak şekilde yaşadığı, iki farklı dinden, iki farklı mezhepten, farklı farklı inançlardan komşuların aynı mahallelerde komşuluk yaptığı maalesef şimdi pek çoğunun aynı mezarlarda yan yana yattığı bir şehir burası. Bu şehir ayağa kalkarken bu kimliğini kaybetmemeli, bu şehir ayağa kalkarken kültür varlıklarını kaybetmemeli. Rastgele yeniden inşalar, kötü restorasyonlarla binlerce yıllık Hatay'ın tarihi eserleri özelliğini kaybetmemeli" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Hatay'ın son durumu hakkında belediye personelleri Özel'e sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Özel, şunları söyledi:

"HATAY'IN SAĞLIKLA VE MİLLİ EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARINI DA ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ"

"Şehirde yaptığımız bütün temaslar Hatay'da kurtarma çalışmaları nasıl geç başladıysa, bu konuda bir tepki ilk günlerde varsa, aynı tepkinin enkazların kaldırılması noktasında ki, sayın bakanın ağzından duyduk, '9 şehirde enkazlar tamamen kaldırıldı' diye. Hatay'da yüzde 20'sinin en az durduğu konusunda tespitleri dinlemiştik. Sağlıkla, eğitimle ilgili çok ciddi şikayetler var. Bu konuda biz çiçeği burnunda MYK üyelerimizle birlikte buradayız. Sayın Gökan Zeybek, yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu aynı zamanda kendisi Meclis tarafından oluşturulan komisyonda da partimizi temsil ediyordu, partimizin de deprem komisyonuna da başkanlık ediyordu. Bu görevlendirmeyle birlikte Gökan Beyin iki görevi var. Bir tanesi; hem deprem bölgesindeki, deprem sonrası travmanın ortadan kalkması noktasındaki gözlemleri, onu koordine edecek bir ekiple. Diğer yandan da bütün yönettiğimiz şehirlerde ve yönetmeye talip olduğumuz şehirlere dirençli kentler konusunda çok önemli bir vizyon belgesi paylaşacak. Yerel seçimlere giderken bu gündemi hiç birimizin ıskalamaması gerekiyor. Yarından itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu ve Milli Eğitimden sorumlu Zeliha Şahbaz ve Suat Özcağdaş genel başkan yardımcılarımızı ilde görevlendireceğiz. Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenip, bunları raporlaştırıp birer basın açıklamasıyla ve yetişirse gelecek haftaki grup toplantıma da getirecekler. Hatay'ın sağlıkla ve milli eğitimle ilgili sorunlarını da ön plana çıkaracağız.

"10 HATAYLININ 9'UNUN SOKAKTA, ÇADIRDA, KONTEYNERDE BIRAKILDIĞI BİR BİRİNCİ YIL YAKLAŞIYOR"

Sunumun borçlar kısmı çok hazin, bu konuda devletin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Hatay Belediyesi deprem sonrası böyle gelir kayıplarıyla ve böyle olağandışı giderlerle karşılaştı. Belediye gücüyle altından kalkamaz. Bu giderler sürdürülebilir değil. Deprem hasarlarından sonra belediyelerin giderlerinde oluşan bu olağanüstü artış ve gelirlerindeki olağandışı düşüşü kamunun üstlenmesiyle ilgili bir kanun teklifi de verelim. Hatay'ı gündemde tutmaya devam edeceğiz. Hatay'ın 255 bin konuta ihtiyacı var. Ancak şu ana kadar 32 bin konutun ihalesi yapıldı. İnşaata başlanan bunun çok daha altında. Koskoca bir devlet sözü duruyor cumhurbaşkanın ağzından, 'bir yılda deprem konutlarını bitireceğim, vereceğim' dedi. İnsanlar yetkiyi verirken inandılar, etkilendiler bundan. En iyi ihtimalle 10 Hataylının 9'unun sokakta, çadırda, konteynerde bırakıldığı bir birinci yıl yaklaşıyor. Bu konuda kamuoyuna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, diğer taşıdığı sıfata yakıştırmam. Seçimden önce bir sürü yalanla, dezenformasyonla, karalama kampanyalarıyla uğraşırken, depremzedelere de verdiği sözü tutmadığını Türk milletine şikayet ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Bir yılda bitiremezsiniz bir kaç ay geçer, hepsini bitiremezsiniz yüzde 80'inini bitirirsiniz buna diyecek bir şey yok. Daha ihalesi yapılanlar 10'da 1 ise burada çok büyük bir sorun var demektir.

"ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ HALİ..."

Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bir üniversiteden 122 bilim insanıyla çalışıyor olmak çok önemli. Geçmişteki bütün yönetimler bunu gözeterek yapmış olsalardı, Hatay'daki tablo yine canımızı yakardı ama bu kadar feci bir atom bombası düşmüş halinden farklı olurdu. Ekrem başkan ilk günden beri her şeyi yaptı. Ekrem başkan deyince kırmızı yeleğiyle harıl harıl sizinle verdiği mücadelesi geliyor. Ekrem başkanın sadece bugüne kadar getirdiği değil; Hatay'a birlikte kazandırdığınız Hatay Planlama Merkezi, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) çok iyi bir örnek. Ben İPA'nın çalışmalarını gördükçe bizden önce ki 25 yılda ne çok şey kaybettiğimize yanıyorum. İstanbul ne çok şey kaybetmiş. Hatay için bu kadar acıdan sonra önemli bir kazanım. Hatay'ın yarınları için de dirençli bir Hatay'ı inşa etmek için son derece önemli.

"BURADAKİ HASSASİYETİMİZ HATAY'IN DEMOGRAFİK YAPISINA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Buradaki hassasiyetimiz Hatay'ın demografik yapısına sahip çıkmaktır. Hatay tüm inançların birlikte ve bütün dünyaya örnek olacak şekilde yaşadığı, iki farklı dinden, iki farklı mezhepten, farklı farklı inançlardan komşuların aynı mahallelerde komşuluk yaptığı maalesef şimdi pek çoğunun aynı mezarlarda yan yana yattığı bir şehir burası. Bu şehir ayağa kalkarken bu kimliğini kaybetmemeli, bu şehir ayağa kalkarken kültür varlıklarını kaybetmemeli. Rastgele yeniden inşalar, kötü restorasyonlarla binlerce yıllık Hatay'ın tarihi eserleri özelliğini kaybetmemeli. Bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha vurguluyoruz. Hatay'ı seviyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Hatay'a hizmet eden, Hatay'a el uzatan herkese çok teşekkür ediyoruz."