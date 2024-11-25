Özgür Özel, Bosna-Hersek'in Devlet Günü'nü Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından Bosna-Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutlayarak, bu önemli tarihin dost ve kardeş ülkenin devlet olma yolundaki temellerinin atıldığı gün olduğunu vurguladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımla, Bosna-Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutladı.
Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'ne ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımda, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olan 25 Kasım Devlet Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.