Özgür Özel: 'Bizim Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı Olacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Herhangi bir seçime gitmiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının yönetimi belirlenecek. O yönetim belirlenirken bir cumhurbaşkanı adayımız olacak ve o 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. Her yüzüncü yıllar anlamlıdır ama cumhuriyetin 100’üncü yılının hem hep birlikte kutlayacağız hem yaşayacağız” diye konuştu.

MEHMET DURAN ÖZKAN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Herhangi bir seçime gitmiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının yönetimi belirlenecek. O yönetim belirlenirken bir cumhurbaşkanı adayımız olacak ve o 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Her yüzüncü yıllar anlamlıdır ama cumhuriyetin 100'üncü yılının hem hep birlikte kutlayacağız hem yaşayacağız" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Malatya İl Başkanı olarak atanan Barış Yıldız'a dün ziyaret ederek başarılar diledi. Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve milletvekili adayı olmak için il başkanlığından ayrılan Enver Kiraz'ın da olduğu ziyaret sırasında partililere de seslendi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI ALTILI MASA BELİRLEYECEK"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayımızı altılı masa belirleyecek. Tam mutabakatla seçilecek. Bizim adayımız 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. 26 Ocak'taki toplantıdan önce bunun altını bir kez daha kalınca Malatya'dan çizelim; yoksa hepimizin ve hepinizin gönlünden, partili olmanın gereği ve sorumluluğuyla, şahsına duyduğumuz sevgiyle, güvenle ve onun neleri yapabileceğine olan inancımızla gönlümüzden aynı şey geçiyor. 50 artı 1'lik sistemdeki o bir oyu almanın vakti geldi. Komşuluk hakkı için o bir oyu alacağız. Emekli öğretmenlerimiz mezun ettikleri öğrencilerinden hocalık hakkı için, asker arkadaşları birbirlerine can emanet etmişler tertip hakkı için, birlikte tarla komşuluğu yapmış hudut hakkı için o bir oyu alacağız. Ama en sonunda cumhuriyet, Türkiye, Malatya, gençlerimizin geleceği kurtulacak. Buna yürekten inanıyoruz."

"BU YOKSULLUĞU TARİHE GÖMECEĞİZ"

Özel, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra çok gurur duyulacak bir kampanya yürüteceklerini ifade ederek, "Hareketli, neşeli, renkli ve gerçek sorunları gören, değen ve çözen… Bu yoksulluğu nasıl tarihe gömeceğimizi bütün Malatya ve Türkiye'ye göğsümüzü gere gere anlatacağız. Ülkenin yeniden nasıl zenginleşeceğini anlatacağız. Öyle evladına karne hediyesi et almayacak. Marketlerde çocuk mamalarına zincir takılmayacak. Çocuğuna mama, et, süt alamayacak anne-baba kalmayacak. Cumhuriyet bize bunu öğütlüyor" dedi.