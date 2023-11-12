Özgür Özel: "Bizde Erdoğan ile Oturup Aym'de Bireysel Başvurunun Önünü Tıkayan, Aym Kararlarının Uygulanma Zorunluluğunu Ortadan Kaldıracak, Aym'yi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki sıkıntının yasa ya da anayasa değişikliğiyle çözülebileceği yönündeki açıklamasına ilişkin "AYM’nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki ‘Yasayı çıkarırız ama yine AYM bozabilir.’ Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlarda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan ile birlikte oturup AYM’de bireysel başvurunun önünü tıkayan, AYM kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak, AYM’yi zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Asla ve asla ne yaparlarsa yapsınlar CHP’nin bu konuda en ufak bir esnemesinin olması mümkün değildir” dedi.

Haber: GÜLARA SUBAŞI - Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki sıkıntının yasa ya da anayasa değişikliğiyle çözülebileceği yönündeki açıklamasına ilişkin "AYM'nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki 'Yasayı çıkarırız ama yine AYM bozabilir.' Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlarda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan ile birlikte oturup AYM'de bireysel başvurunun önünü tıkayan, AYM kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak, AYM'yi zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Asla ve asla ne yaparlarsa yapsınlar CHP'nin bu konuda en ufak bir esnemesinin olması mümkün değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlandırması sinyali ve anayasa değişikliğine ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi:

"BİZDE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE OTURUP AYM'DE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNÜNÜ TIKAYAN, AYM'Yİ ZAYIFLATACAK BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GEÇİT VERECEK GÖZ YOK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine uçakta tamamen saçmalamış. Çünkü söylediği sözlerin iler tutar tarafı yok. AYM'nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki 'Yasayı çıkarırız ama yine AYM bozabilir.' Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlarda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan ile birlikte oturup AYM'de bireysel başvurunun önünü tıkayan, AYM kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak ya da AYM'yi zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Asla ve asla ne yaparlarsa yapsınlar CHP'nin bu konuda en ufak bir esnemesinin olması mümkün değildir. Aksine çok açık yazmasına rağmen bu Anayasa'yı tanımayan, Anayasa'yı çiğneyen zihniyet hangi anayasa maddesi olursa olsun onunla uyuşamaz, bağdaşamaz.

"ŞU AN YAPMAYA ÇALIŞTIĞI ANAYASA'YI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BİR DARBE GİRİŞİMİDİR. BU DÜPEDÜZ SİVİL DARBEDİR. DEVLETİN TEPESİNDE CUMHURBAŞKANI'NIN KRİZ ÇIKARDIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ"

Çünkü anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlarlar. Ama bizim başımızdaki tek adam yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor. Bugün AYM ile kavga ediyorlar ya, bu AYM'nin üyelerinin 7 tanesini Erdoğan atadı. 3'ü de Meclis'ten AK Parti'nin çoğunluk oylarıyla seçildi. Yani 15 üyenin 10'unu sadece kendisi, geri kalan 5'ini de partisi atadı zaten. Ahmet Necdet Sezer'den kalan AYM üyesi yok. Onlarla da çatışmaya başladı. Çünkü gemi azıya aldı, dur durak bilmiyor, Anayasa tanımıyor. Bundan sonraki süreçte bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu an yapmaya çalıştığı Anayasa'yı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Darbe, topla, tüfekle yapılıyorsa askeri darbedir. Bu da düpedüz sivil darbedir. Devletin tepesinde Cumhurbaşkanı'nın kriz çıkardığı nerede görülmüş? Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkarıyor. Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna Meclis'te direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanki dikensiz bir gül bahçesinde bu işleri yapacağı gibi düşünmesine kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın. Biz buradayız, CHP burada. Diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 130 bin bireysel başvuru yapılan AYM'nin yavaş çalıştığı açıklamasının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

"KAPATTIĞI MEYDANLARI, YASAKLADIĞI SOKAKLARI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

"AYM'deki 130 bin başvuru geçtiğimiz günlere kadar övünç mevzusuydu. 'AYM'ye başvuru hakkını biz getirdik' diyordu. Şimdi ondan şikayet ediyor. Gezi olaylarına kadar 'Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını biz yaptık. Taksim'i halka açtık' diyordu. Şimdi Taksim'de kuş uçurtmuyorlar. Taksim'e 1 Mayıs günü güvercin kondurtmuyorlar, değil işçiler. İstiklal Caddesi 8 Mart'ta kadınlara kapalı. Galatasaray Meydanı Cumartesi Anneleri'ne kapalı. Bu memleketin adına da demokrasi demeye çalışıyor. Böyle bir aşırı baskı, böyle bir kısıtlama bundan sonraki süreçte bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ayağını bundan sonra denk alsın. Bundan sonraki süreçte onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız. Kapattığı meydanları, yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz."

Özel, "Yargıtay, MHP ile iş birliği içinde. Onların görüşlerini alarak böyle bir şey yaptığını düşünüyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"ERDOĞAN KENDİ ÇIKARAMADIĞI KRİZİ YARGITAY'A ÇIKARTTI"

"Erdoğan, AYM üyelerinin 10 tanesini kendisi ve tamamı kendi iktidarı döneminde atandığı için Erdoğan kendi çıkaramadığı krizi Yargıtay'a çıkarttı. Taşeron kullanıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi alt işveren olarak Erdoğan'ın talimatıyla devletin tepesinde yargı krizi çıkarmıştır. Kriz çıkarmak için taşeron kullanıyor. Çıkan krizin ve darbe girişiminin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapana kadar konuyla ilgili bazı medya organlarının hiçbir şey yazmadığının anımsatılması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"CUMHURBAŞKANI'NIN AĞZINDAN CÜMLE ÇIKANA KADAR HABER YAPAMAYANLARIN GAZETECİLİKLE NE İLGİSİ VAR"

"Türkiye'de havuz medyasının neye hizmet ettiği ortada. Pozisyon alacak, Cumhurbaşkanı ne diyecek? Yargıtay'ı desteklerse Yargıtay'ı destekleyecek. AYM'yi desteklerse AYM'yi. Bir de bu arkadaşlar Erdoğan konuşana kadar bekliyorlar. Sonra da kendilerine gazeteci diyorlar. Lütfen meslek onurlarına uygun şekilde gazetecilik yapsınlar. Cumhurbaşkanı'nın ağzından cümle çıkana kadar pozisyon almayı bırakın, haber yapamayanların gazetecilikle ne ilgisi var?"