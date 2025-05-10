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Özgür Özel: Biz Barışın ve Demokrasinin Garantörüyüz

Özgür Özel: Biz Barışın ve Demokrasinin Garantörüyüz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da düzenlenen mitingde barış ve demokrasi vurgusu yaptı. İktidarın barış taleplerini heba etmesi durumunda CHP'nin bu taleplerin arkasında duracağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin. Eğer bu iktidar şahsi çıkarı için bu milletin barış taleplerini heba ederse, biz buradayız"  ifadesini kulllandı.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşinci adresi Van oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Artık o eski siyaset bitmiştir. Yozgat da Konya da İstanbul da Van da hiç kimsenin değil, milletin kalesidir, kardeşliğin kalesidir. Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin. Eğer bu iktidar şahsi çıkarı için bu milletin barış taleplerini heba ederse, biz buradayız. Biz barışın ve demokrasinin garantörüyüz. Bugün bizleri bağrına basan, caddelerde sokaklarda selamlayan, güneşin şehri Van'ın güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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