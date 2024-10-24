Özgür Özel: Bir ve bütün olarak durmak lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durum. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun, karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, hastanede 5 yaralıyı ziyaret ettiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Özel, "Çok büyük bir faciayı, daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle ve özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durum. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun, karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor, terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur" dedi.

Özel, şehit taksi şoförünün ailesiyle kucaklaştığını söyleyerek, "Ailelerin metanetinin hepimize örnek olması gerekiyor. Tüm yaralılar, doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorlar. Biz de kendilerine ve onların şahsında maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay, sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu. Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık. Böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerleri çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.