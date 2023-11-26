Özgür Özel: Başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz

Özkan ÖZGER / İSTANBUL CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması'na katıldı. Toplantıda konuşan Özel, "Bundan sonraki süreçte 2019'daki başarıyı tekrar eden değil, aşan bir noktadan hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz 3 Büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok" dedi. Özel, yerel seçim çalışmaları hakkında, "Memnuniyet anketimizi, Pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. En doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerde memnuniyet anketlerini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileri taşımış olan, seçildiğinden, yaptığı işlerle ileride olan bütün Belediye Başkanlarımız bizim de gönlümüzde" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması'nın son gününe katıldı. Özel salona, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte geldi. Toplantıda; CHP İl Başkanlarının görüş ve önerileri, bölgeler özelinde yerel seçim hazırlıkları ve CHP'nin yeni yönetimi konuları ele alınırken, iki gün süren toplantılarda hazırlanan rapor, konuşmalar öncesinde Özgür Özel'e sunuldu. Özel ve İmamoğlu program kapsamında konuşma gerçekleştirdi.

DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

Özel, "Yeni bir tartışma ve baştan bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yeniden değerleme oranıyla bütün vatandaşı bütün vatandaşları yoksul diye ayırmadan, işsiz diye ayırmadan, etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki yüzde 58.5'luk yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada Cumhurbaşkanının bir yetkisi var. Bunu yüzde 50 oranında arttırmaya, yüzde 50 oranında azaltmaya yetkili kendisi ve 2024 enflasyon hedefi yüzde 36, yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz. Bu harçların yüzde 58.5 değil yetkiniz oranında yüzde 50'ye kadar düşürülerek yüzde 30 sınırlarına, yüzde 29'lara çekilerek bundan sonraki süreçte vatandaşın ödeyeceği verginin, harcın bu yüzde 60 sınırında olmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu dikkatle takip ediyoruz.ö İfadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN MUTFAĞINDA HAZIRLANMIŞ BİR ÇABANIN İÇİNDE OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

Özel, "Tüm toplumu kucaklayan, Türkiye'deki, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi eşit yurttaşlıkla kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten, Türkiye'yi bir anayasal devlet, bir hukuk devleti, anayasa mahkemesini anayasanın bugünkü haliyle de yazdığı gibi kararları tüm kuvvetler açısından bağlayıcı bir anayasal devlet haline getiren, kadını, engelliyi, yoksulu, güvencesizi, çevreyi koruyan ve bunu anayasal güvencelerini net yazan evrensel ölçütlerde özgürlükçü bir anayasa için biz her zaman var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Ancak, Erdoğan'ın yeni yetki taleplerini, anayasayı hiçe sayan, Türkiye'yi anayasasızlaştıran, onun uymadığı anayasaya bir kere daha uyum yapmaya çalışan Cumhur İttifakı'nın mutfağında hazırlanmış, milletin burnuna dayatılan bir çabanın içinde hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız" dedi.

"ÜYE KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzüncü yılda üye kampanyası başlatıyoruz. Öyle genel merkezden hedefler belirlemeyeceğiz. Kendi gerçekçi hedeflerinizi belirleyin ama sınırlarınızı biliyorsunuz kendinizi zorlayın" şeklinde konuştu.

BAŞARMAYA MECBUR OLDUĞUMUZ BİR SÜRECİ YÖNETECEĞİZ

Seçim sürecinde CHP Örgütü ve İl Başkanlarından beklentileri hakkında konuşan Özel, "Bu süreci hep beraber bulunduğumuz makamın gereğini yaparak barış içinde, dostluk içinde hiç kırgın yaratmadan ve sadece bir şeye hedeflenerek. Yerel seçim başarısını hedeflenerek doğru adayların belirlenmesi, bunun için doğru yöntemlerin belirlenmesi ve sürecin kırgını küskünü olmadan, geride kimseyi bırakmadan bundan sonraki süreçte 2019'daki başarıyı tekrar eden değil, aşan bir noktadan hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Bunun için ben Genel Başkan olarak şu kürsüde olduğum anda söylüyorum. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime, partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

MEMNUNİYET ANKETLERİMİZİ PAZARTESİ GÜNÜN İTİBAREN BAŞLATIYORUZ

"Bu süreçte memnuniyet anketlerinizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz" ifadesini kullanan Özel, " Yedi farklı birim, yedi farklı oluşum yedi farklı yapı anket yapacak orada anketi iki firma mı yapıyor, üç firma mı yapıyor? Tek firma mı yapıyor? O firmalar da bilmeden. Ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda yapay zeka marifetiyle hem istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerde memnuniyet anketlerini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileri taşımış olan, seçildiğinden yaptığı işlerle, ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde. Bundan sonraki süreçte o ölçme değerlendirmeyi sizin de haklı olarak talep ettiğiniz gibi elbette örgütümüzle de şeffaf bir şekilde paylaşacağız" şeklinde konuştu.

ÖN SEÇİMDEN BİR ADIM GERİ ATMADIK

Özel, "Bazı yerlerde; 'efendim ön seçimden vazgeçiyorlar.', Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Net söylüyorum; vazgeçtiğimiz ya da olmaz dediğimiz şey hakim gözetiminde seçime 48 gün kalmışken sonuçlara itiraz bittiğinde 44 gün fotoğraf çektiresiye 40 gün araç sürdüresiye 35 gün son bir aya kampanyayı sıkıştırmamak için. Ancak aday teke indirilirken bir irade kullanılacaksa sizde. Aday belirlenirken doğru yöntem, ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde sonuçlarına uyacağımız örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız. Bunu da buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU PARTİMİZİN BUNDAN SONRAKİ BAŞARISI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİNİ İFADE EDİYOR

Özel, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimizin bundan sonraki başarısı için çaba sarf edeceğini ifade ediyor. Ben başta bütün örgüt kendisine vefayı en iyi dilekleri, en iyi yaklaşımları ve kendisinin arzu ettiği her boyutta katkıyı kendisinden almaya devam edeceğiz. Bundan önceki dönemde kurultaydan dışarıya tek bir kırgınlık kendi kalbimde bir küskünlük çıkarmayacağım demiştim. Aynı isteğim, öyle olduğumu, öyle davrandığımı görüyorsunuz, biliyorsunuz" dedi.