Özgür Özel, Balkan Türkleri Dernekleri ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ile parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Nursoy ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
