Özgür Özel: Balıkçılık Sektörü Derin Sorunlarla Karşı Karşıya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katıldı.

Kent Limanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, Türkiye'de balıkçılık sektörünün derin sorunları olduğunu söyledi.

Bu sorunların tüm Türkiye'de hissedildiğini ancak bir balıkçı kenti olan Sinop'ta daha derinden hissedildiğini belirten Özel, milli savunma sanayisinin gelişmesine karşı olmadıklarını ancak Sinop'ta gerçekleştirilen test atışları dolayısıyla balıkçıların uzun süre bu bölgede avcılık yapamadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savunan Özel, şöyle konuştu:

"Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında balıkçılık sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin komisyon kurulduğunu da anımsatarak, söz konusu komisyonun yaptıkları çalışmayla bu alandaki sorunları tespit ederek, çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştığını aktardı.

Tüm siyasi partilerin ortak çalışmasıyla hazırlanan raporu kendilerine kılavuz yaptıklarını belirten Özel, "Semboliktir ama Et ve Balık Kurumunun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu, balıkla balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi. Bizim önerimiz bir balık ve su ürünleri kurumunun da mutlaka kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılıp kooperatifler üzerinden milletin ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının sağlanması." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisi ve edilen duaların ardından Özel ve beraberindeki heyet balıkçılarla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.