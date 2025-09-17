Özgür Özel, Bahçelievler'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler'de düzenlediği mitingde konuştu.

Özel, "Biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş adında bir iftiracı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor ve bir iftira kampanyasının içine oturtuldu. AK Parti'nin yargı kolları başkanını biliyor musunuz? Akın Gürlek. Hiç eğmeden, bükmeden söyleyeyim. Tabii aslında buna biz tepki gösteriyoruz da esas tepki göstermesi gereken AK Parti'nin gençlik kolları, AK Parti'nin kadın kolları, AK Parti'nin ana kademe yöneticileri. Tayyip Bey bunların hepsine diyor ki, 'Bir işe yaramazsınız. Partiye seçim kazandıramazsınız, partiyi büyütemezsiniz. O yüzden yeni bir kol kuruyorum. Benim umudum ne kadın kollarındadır, ne gençlik kollarındadır. Tek umudum; yargı kollarındadır, Başsavcı Akın Gürlek'tedir' diyor. İşte o yargı kolları başkanının aparatı olmuş, herkese iftira atan, daha doğrusu Türkiye'de 388 yerde ihale almış, bunların 80'i CHP'li belediyeler, 300'ü AKP'li belediyeler ya da bakanlıklar, kamu kurumları. O taraftan bir kişiye bir soru yok, bu tarafta kapısından girdiğinde belediyenin başkanını gidip içeri atıyor" dedi.

Özel, "Eğitim demişken, tabii kaliteli eğitim meselemiz var. Memlekette kaliteli eğitime ulaşmak da sadece maalesef durumu iyi ailelerin çocuklarına nasip oluyor. Zengin çocukları özel okullarda, gariban çocuklar tüm eksiklikleriyle devlet okullarında. En kritik bakanlığın başına, en liyakatsiz kişiyi oturttular. Cemaatlerle işbirliği yapıp, devletin parasını pulunu çarçur etmenin peşinde. LGS'de soruları çaldırıyor, susuyor. Öğrencilerin hakkı yeniyor, susuyor. Şimdi de çıkmış vatandaşla alay eder gibi diyor ki '600 bin liraya bile özel okul var, oraya versin çocuğunu.' Şimdi bu Yusuf Tekin geçenlerde millete 'Geri zekalı' dedi ya, şöyle dedi 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyorum, yine anlamıyorlar.' Şimdi müsaadenizle, ben Yusuf Tekin'e anlatır gibi anlatacağım. Müsaadenizle. Allah'ın adamı. Hasbelkader Milli Eğitim Bakanı. Bu memlekette asgari ücretin bir yıllık toplamı 265 bin lira. Yani bir asgari ücretlinin, o dediğin okula öğrenci yollamak için 2,5 yıl çalışması lazım. Memurlar için diyorsan en düşük memur maaşını bir yıl biriktirsen, 570 bin lira oluyor. Yani bir memur bir yıllık maaşıyla çocuğun bırak servisini, yemeğini, kırtasiyesini, giyimini, sadece okul ücretini bile ödeyemiyor. Milletin aklıyla alay eden Yusuf Tekin'e anlatarak söylüyorum. Bu memlekette kaliteli, ucuz, temiz, ücretsiz eğitim CHP iktidarıyla mümkün. Başka bir şeyle değil" dedi.

Özel, "Hasan Mutlu Bey'in eşinin de tanık olduğu bu telefon görüşmelerini Hasan Mutlu Bey dakikasıyla söylüyor. Her yerde HTS'ye bakmasını, cep telefonlarının bazına bakmasını bilenlere söylüyorum. Dün Hasan Mutlu bunu söylemiş, AK Parti İl Başkanı Sayın Abdullah Özdemir, bugün açıklama yapıyor. 'Özgür Bey bir şey biliyorsa gitsin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun.' Hasan Mutlu, dün akşam bu saatlerde savcıya suç duyurusunda da bulundu, saatini de söyledi, dakikasını da söyledi. Şimdi Abdullah Bey, Abdullah Bey, esas İstanbul İl Başkanı olarak sana söylüyorum. Diyor ki Hasan Mutlu 'Benim bölgemde Terazidere'de bir otopark var. Bunu işleten kişi taksitlerini ödemiyordu, geçmiş borcu vardı. İhaleye giremezsin, dedik. Geldi, kapattı. Sonra da girdi, aldı. Öğrendim ki AK Parti'nin ilçe başkan yardımcısı. Bu olaylar ortaya çıkmaya başlayınca beni aradı…' Bakın ne diyor AK Partili? 'Hasan Başkanım' diyor, 'Hasan Mutlu Başkanım, Allah senden razı olsun. Senden önceki dönemde belediye AK Parti'deydi. Bana sen yatırma elden alacağız, der; otoparkın aylık ödentisini elden alırlardı. Bazen götürüp yatırmışlar, bazen yatırmamışlar. Beni de kazıklamışlar. Ayrıca benden her ay AK Parti haraç keserdi. İktidar değişti. CHP geldi, böyle bir şey görmedim. Savcı çağırırsa gider ifade veririm' diyor. Şimdi Abdullah Özdemir'e söylüyorum, AK Parti İl Başkanı'na. Kişi Bayrampaşa'da sizin ilçe yöneticiniz olan ve çağrıldığında 'İfade veririm' diyen Kaan Yürür. Haydi bakalım, haydi. 'Gizlim yok, saklım yok, savcıya ifade veririm' diyor. Eskiden, bakın belediye AK Parti'de iken, AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici işi böyle götürüyormuş, 'İllallah' dedirtiyormuş. Şimdi Akın Gürlek bir tarafta hiçbir suçu olmayanlar, bir tarafta AK Parti yöneticisinin itiraf ettiği geçen dönem yönetici. Haydi bakalım varsa memlekette hukuk hodri meydan, alın da göreyim onları da. Kaan Yürür, namusluca durumu anlatmak isteyen kişi. Suçlanan, İsmail Gemici. Ayrıca AK Parti il yöneticisi 'Ya AK Parti'ye geçersin, ya Silivri'ye gidersin' diyen kişiler" dedi.

Özel, "Sayın Bahçeli şikayet ediyor ya 'İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde paralel yapı var.' 'Kahramanları uzaklaştırıyorlar, yerine bir cemaati dolduruyorlar. Yakında darbe de olur' diye yazıyor Bahçeli'nin danışmanları. Paralel yapının kralı Çağlayan adliyesinde var, AK Toroslar çetesinde var. Buradan AK Parti ile MHP'nin arasına girmek niyetim hiç yok. Onu yanlış anlayıp yanlışı konuşuyorlar. Ama gelin Türkiye'de AK Toroslar çetesini de birlikte dağıtalım, paralel yapının da üstüne birlikte gidelim. Ben hukuku savunmak için, size açık çek veriyorum. Düne kadar MHP'lileri alıp 'İftira atarsan, bu işten yırtarsın diye tehdit etmiş dimdik duran biri var' diyorlar orada. Ben söyleyince HSK'ya ne suç duyuruları, ne tehditler, ne şantajlar, ne para teklifleri, ne ses kayıtları… Ama HSK kulağının üstüne yatıyor, duymuyor, konuşmuyor. AK Toroslar çetesine yol veriyor. Ama bu sefer bu MHP'li iş adamının beyanlarıyla Devlet Bey bu işe sahip çıkarsa bu AK Toroslar çetesinin de kirli çamaşırları ortaya çıkacak. Çağrıda bulunuyorum. Bir daha söylüyorum. Devlet Bey'den, MHP'den siyasi bir beklentim yok. Ama İçişleri Bakanlığı'ndaki rezalete de, Çağlayan'daki rezalete de Türk milleti adına el koymak için açık çek veriyorum" dedi.