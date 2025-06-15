Özgür Özel, Babalar Günü'nü Önceki Genel Başkanlarla Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla önceki genel başkanları ziyaret etti ve telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlardan Altan Öymen'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı. CHP lideri Özel, önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Babalar Günü dolayısıyla telefonla aradı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel