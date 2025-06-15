Özgür Özel, Babalar Günü'nde Önceki Genel Başkanları Unutmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü dolayısıyla parti tarihindeki önceki Genel Başkanları telefonla aradı ve tedavi gören Altan Öymen'i hastanede ziyaret ederek tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Tedavi gören Altan Öymen'i ise hastanede ziyaret eden Özel, Öymen'in Babalar Günü'nü tebrik etti.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel