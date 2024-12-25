CHP Lideri Özgür Özel: 'Artık Sokağa Çıkmanın ve Hakkını Almanın Zamanıdır'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi bu iktidarı değiştirmek için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Herkesi yapacağımız mitinglere davet ediyoruz. Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına Fetih Suresi ile başlaması hakkında şunları söyledi:

"Halep'e, Şam'a plaka numarası bildiriyorlar, asgari ücret 22 bin lira. O yüzden vatandaşın gözünde bu işler yok. Suriye'de daha bu operasyon, harekat gerçekleşmeden önce bunlar malum böyle şeyler olacağını ve rejimin yıkılacağını belli oranda bu konudaki beklentileri AK trollere sızdırdılar. Bunlar Suriye'nin illerine plaka numarası dağıtmaya başlamıştı. Biz o zaman da söyledik, 'Türkiye'nin verilecek bir karış toprağı yok ama kimsenin bir karış toprağında da gözü yok.' Bu, Atatürk'ten bize miras. Sen bunu terk edersen, 'Ben fetih yapıyorum' diye oralara gidersen, biz bu filmi 2011 yılında gördük. 2011 yılında bu safsataları dile getirdiniz. Atatürk komşundaki devlet dışı unsurları muhatap kabul etmemeyi her zaman salık vermiştir, öğütlemiştir. 'Al, getir, eğit, donat, yolla, savaşsın' sonuç, 4 buçuk milyon Suriyeli burada. Sen orada iç savaşı kışkırtırsan, ateşe benzinle gidersen o ateşten kaçanlar buraya sığınır. 4 buçuk milyon sığınmacının toplam Türkiye'ye maliyeti 200 milyar dolar. Bu 200 milyar dolar para öyle bir para ki örneğin bugün asgari ücrete bulamadıkları kaynağın 400 katı bir para. Böyle bir paradan bahsediyoruz. Asgari ücrette bizim dediğimize erişmek için bulamadıkları kaynağın 400 katı gitmiş durumda.

"Erdoğan'ın siyasetine teslim olmayacağız"

2011'de fetih diyerek 'Emevi Cami'de namaz kılacağız' denildi. 'Şimdi gidip kılarsa' diyorlar? Kılsın, bu namaz o namaz mı? Arada 283 şehit, 200 milyar kayıp para, 13 kayıp yıl ve 4.5 milyon da sığınmacı var. MİT Başkanı namaz kıldı. Allah kabul etsin de Erdoğan'ın 13 yıl sonrasındaki kazasını kılmak devletin önemli bir memuruna mı düştü? Olacak işler değil bunlar. Fetih Suresi... Hani Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıydık. O zaman nereyi fethettin? Fethetiğin toprak senin olur. Suriye'yi fethettiysen Türkiye haritası değişmedi. Fethetmediysen milleti kandırıyorsun. Erdoğan bunu hep yapar. 'Bayrağı indirecekler, vatanı bölecekler' diyerek yoksul insanların, yoksulluklarını gidermek yerine olmayan geçek dışı korkularla onların korkularını yönetiyorlar. Ben bu kadar ahlak dışı bir siyaset görmedim. Erdoğan'ın bizi kutuplaştırma, şeytanlaştırma, karşılıklı çatışma siyasetine teslim olmayacağız."

"Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır"

Özel, "Şu an içinde bulunduğumuz siyasetin bir şeye ihtiyacı var: 1980 sonrası toplumun mücadele azmini önce darbeciler kırdı, son 22 yıldır da bu iktidar toplumu sindirmeye çalışıyor. Artık cesaret göstermek lazım. Yerel seçimde ayağa kalktık ve seçimi aldık. Şimdi bu iktidarı değiştirmek için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Herkesi yapacağımız mitinglere davet ediyoruz. Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. Bir milyon kişi meydana iner rejim değişir. Ben meydana inip rejim değiştirelim demiyorum. Biz meydana inelim rejim zaten değişecek. Bir milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Hedef belli: bütün bir muhalefet. Bu muhalefete dün iktidara oy verenler de dahildir. Dün gece onları da sattılar. Erdoğan, dün gece milyonlarca AK Partili, MHP'li asagari ücretli seçmenini satmıştır" diye konuştu.

Muhalefet liderleri samimi

Özel, CHP listelerinden seçilip AK Parti'ye geçen milletvekillerinin olduğunun anımsatılması üzerine, "CHP listesinden giren 6 İYİ Partiliden biri seçildi, Ahmet Ersagun Yücel. CHP listesinden seçildi, ertesi gün İYİ Parti'ye geçti. Sonra AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye çok ağır sözler söyleyen, sonra kirli ilişkilerle o tarafa giden hadsiz birisi. Bir gün ona bir şey söyleyeceğiz. Onun o bütün kirli ilişkilerini ortaya döküp, insan içine çıkamayacak hale getireceğiz. Demokrat Parti'den iki arkadaşımız istifa etti. Aslan gibi muhalefette duruyorlar. Biz DEVA'lı, Gelecek Partili, Saadet Partili arkadaşlarımızla omuz omuza çalıştık. AK Parti'nin muhalefeti bölme çabaları olabilir ama ben muhalefet liderlerinin samimi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"İktidar reçetemiz var"

Özel, "Bizim halkın gerçek sorunlarını çözmek gibi bir iktidar reçetemiz var. Bu reçete 31 Mart'ta işledi. Bu reçeteye sadık kaldığımız sürece benim endişem yok. Anket şirketlerine Suriye üzerinden kendilerini önde çıkartmak gibi bir gayretleri var. Suriye konusunun öyle aman aman bir artış sağladığı yok. Bize gelen anketlerde sadece bir ankette 1 ay geriye düştük. O da Eylül ayıydı. Duygu durumun yüksek olduğu süreçlerde anketler yanıltıcı olabiliyor. Ocak ayının sonunda çıkacak anketlerde Suriye'den ziyade bugünkü asgari ücret ve ekonominin tekrar sonuçlara damgasını vuracağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Kasım 2025'te sandığı koyalım diyoruz"

Özel, "Ben Erdoğan'ın adaylığından korkan biri değilim. Onu 31 Mart'taki gibi bir kez daha yenmeyi de çok isteriz. Seçimler zamanında olursa YSK'ya göre aday olamıyor zaten. Ancak erken seçimle olabiliyor. 2025 yılı kasım ayında gel sandığı koyalım diyoruz. Biz 2027'de yapılacak bir erken seçimde yokuz" ifadesini kullandı.

"İktidarı seçime zorlayacağız"

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Bir daha seçim kaybetmemek için bu partinin önündeki tüm engelleri kaldıracağıma söz verdim. Eğer bir aday toplumsallaşarak, itirazsız ve tam bir mutabakatla adaylaşıyorsa ne ala. Birden çok ihtimal görünüyorsa da orada kararı tek başıma veya bir grupla vermek yerine en geniş katılımla vermeyi tercih ederim. Seçimi kazanacak en güçlü adayı, kazandıktan sonra da CHP iktidarını temsil edecek ve Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getirecek adayı belirleyeceğiz. Biz iktidarı seçime zorlayacağız" dedi.

"O yüzden akıllı olmak lazım"

Özel, "Trump öngörülemez bir lider ama Trump'un Erdoğan hakkındaki sözlerine sevinenlere gerçekten çok şaşırıyorum. Oradaki ton, Trump'ın daha önce Erdoğan'a yazdığı mektuptaki tona çok benzer. Trump, Erdoğan'a yukardan bakıyor. Türkiye'yi Suriye konusunda gardiyanlığına kodlayan bir yaklaşım var. Bunu iki eşit ve müttefik devlet ilişkisi açısından sorunlu buluyorum. Trump'ın özelliği öngörülemez olması. Bugün çok sevinenler yarın çok üzülebilirler. Ben her iki durumda da ne sevinir ne de üzülürüm. Türkiye üzerine kurduğu hayalleri olabilir. O yüzden akıllı olmak ve mesafeyi doğru ayarlamak lazım" diye konuştu.

"Kimseyi dışlamamak lazım"

Özel, Kürt sorununa ilişkin bir soru üzerine, "Biz süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'de toplumun önemli bir kesimi Kürtler, 'bizim sorunlarımız var' diyorlarsa sorun vardır. Bunun da çözümü demokrasidir. Bunu Meclis zemininde tartışmak gerekir. Kimseyi dışlamamak lazım. Toplumsal mütabakat olmayan yerde olmayız. Bayrağımızı kendi bayrağı bilen, kendisini bu ülkeye ait hisseden herkesle birlikte bu ülkenin geleceğine dair her şeyi konuşmaya varız" ifadesini kullandı.