Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel: Antalya CHP'nin Kalesi Olacak

Özgür Özel: Antalya CHP'nin Kalesi Olacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yaptığı açıklamada, belediyecilik hizmetlerinin ve sosyal yardımların Antalya'ya yakışır şekilde sunulacağını belirterek, kentin CHP'nin kalesi olacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra kentte belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar Antalya'ya yakışır olacak. Antalya emin olun bundan sonra CHP'nin kalesi olacak." dedi.

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

Özel, ardından belediye hizmet binasının balkonundan kendisini bekleyen vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Antalya'da ilçe belediyelerinden ilk olarak Kepez'i ziyaret ettiğini belirtti.

Kepezlilerin Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e güvendiğini söyleyen Özel, Antalya'da Kocagöz'ün zaferinin birilerinin ağırına gittiğini dile getirdi.

Özel, Antalya'daki teleferik kazasından aylar öncesinde görevi bıraktığı ve sorumluluğu olmadığı halde Kocagöz'ün tutuklandığını kaydetti. Özel, o zorlu günlerde Mesut Kocagöz'e sahip çıkmakta en ufak eksiklik göstermeyen Antalya örgütü ve Kepezlilere teşekkür etti.

Antalya'da 3 belediye hariç bütün belediyeleri CHP'nin kazandığını hatırlatan Özel, "Bundan sonra kentte belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar Antalya'ya yakışır olacak. Antalya emin olun bundan sonra CHP'nin kalesi olacak. Antalya'da, Türkiye genelinde seçimleri kazanırken 'Türkiye ittifakı' dedik. Renklerimiz ay-yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızı ve beyazdı. Sosyal demokratlar, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratlarla 'Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını sevsin Atatürk'ü sevsin.' dedik ve hepsiyle beraber olduk." dedi.

CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu anlatan Özel, her derdin çaresinin CHP olduğunu ve kimsenin bundan şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

Özel, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Özgür Özel Politika antalya Güncel Yaşam

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı

 İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Son anket sonuçları iktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray UEFA maçı canlı izle (TIKLA İZLE)! Rigas FC Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rigas FC Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! RFS açılımı ne? RFS hangi takım? GS RFS maçı hangi kanalda? Mezarda kefen ne zaman çürür, kefen kaç yılda yok olur? Slavia Prag Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag Ajax maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki
title