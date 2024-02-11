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Özgür Özel, Ankara'da cenazeye katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın (79) cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın (79) cenazesine katıldı.

CHP 24'üncü dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Aslandoğan için bugün Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dinçer'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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