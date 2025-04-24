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Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Gençlik Örgütü Heyetini Kabul Etti

Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Gençlik Örgütü Heyetini Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü Genel Başkanı Philipp Türmer ve ekibini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü Genel Başkanı Philipp Türmer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü (Jusos) Genel Başkanı Philipp Türmer ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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