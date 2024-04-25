Özgür Özel, AKP'den CHP'ye geçen gence rozet taktı

(ÇORLU) Partisinin grup toplantısında Muhammed ve Mustafa adlı ikizlere parti rozetini takan CHP lideri Özgür Özel, bugün de Çorlu'da ilçe başkanlığı ziyareti sırasında AKP Gençlik Kolları'ndan ayrılıp CHP'ye katılan bir gence rozetini taktı.

Sabah saatlerinde Çorlu tren kazası davasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gün içerisinde ziyaretler gerçekleştirdi. Partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Özgür Özel, AKP Gençlik Kolları'ndan CHP'ye geçen Egemen isimli bir gence parti rozeti taktı. Özel parti rozetini takarken, "AKP'den CHP'ye katılmış. Hayırlı olsun. Egemen, 'Kendim düşündüm doğru yolu buldum, kendim geldim diyor'" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇIRAK VE STAJ MAĞDURLARIYLA BİR MİTİNG YAPARIZ"

Ziyareti sırasında her sabah Çorlu İlçe Başkanlığı'nın kapısını açıp çayını demleyen Berna isimli kadınla da sohbet edip teşekkür eden Özel'e Çırak ve Staj Mağdurları Trakya Şubesi yöneticileri çicek verdi. Desteklerinden dolayı teşekkür eden yöneticilere Özgür Özel, "Sesinizi duyurmak için önümüzdeki günlerde bir miting yaparız" dedi.