CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da partililere ve vatandaşlara; “Partimizi; yapılacak Kurultay’dan sonra sıkıntıya sokacak, mevcut genel başkanımızı hırpalayacak, rencide edecek; parti içi mücadelenin dozunu kaçırıp baba evini kırıp dökecek, yakıp yıkacak bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Çünkü bu parti, bu örgüt 6 Kasım günü ayağa kalkacak ve önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var” sözleri ile seslendi.

Özgür Özel, Afyonkarahisar'da: 'Bu Parti, Bu Örgüt 6 Kasım Günü Ayağa Kalkacak ve Önümüzdeki Yerel Seçimleri ve İlk Genel Seçimleri Alacak.

Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partililere ve vatandaşlara; "Partimizi; yapılacak Kurultay'dan sonra sıkıntıya sokacak, mevcut genel başkanımızı hırpalayacak, rencide edecek; parti içi mücadelenin dozunu kaçırıp baba evini kırıp dökecek, yakıp yıkacak bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Çünkü bu parti, bu örgüt 6 Kasım günü ayağa kalkacak ve önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var" sözleri ile seslendi.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'yi yönetecek kadrolarından, genç kadrolarından, dinamik kadrolarından güç alacak, ona güç verecek; CHP'yi bir daha seçim kaybetmeyecek bir parti haline getirecek, CHP'yi muhalefetten kurtaracak, CHP'yi değiştirip Türkiye'yi değiştirme hedefine sizlerle birlikte yürümek isteyen bir evladınız, kardeşiniz, yoldaşınız olarak; CHP Genel Başkan adayı olarak geldim.

Listelerin başında olmak kolay, sonunda olmaz zor. Afyon'da listenin geri sıralarında milletvekili adaylarımız oldu. Listelerde olmayanlar oldu. Parti sevgisi hepsinin üstündeydi. 14'ü ile 28'i arasındaki o en zor dönemde bile o büyük üzüntüden sonra bile Afyon'da örgütümüzle birlikte partimizi ayakta tutmaya çalıştık. Bu örgütün vefakar emekçilerine çok teşekkür ediyorum.

"HEPİMİZE İHTİYAÇ VAR"

Ayrıca elbette çok farklı beklentiler, söylemler, çok farklı bir parti içi mücadele olabilir. Geçmişte örnekleri var. Ama ne benden ne ekip arkadaşlarımızdan; bundan önce duymadığınız gibi bundan sonra da partimizi yapılacak Kurultay'dan sonra sıkıntıya sokacak, mevcut genel başkanımızı hırpalayacak, rencide edecek, parti içi mücadelenin dozunu kaçırıp; baba evini kırıp dökecek, yakıp yıkacak bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Çünkü bu parti, bu örgüt 6 Kasım günü ayağa kalkacak ve önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var.

Afyon gibi bir yerde; Milli Mücadele'nin kalbinin attığı, Cumhuriyet'in bu önemli kentinde, sadece bir milletvekilimizin olmasını içimize sindiremiyoruz. Ayrıca Afyon gibi, geçmişte 100'ün üzerinde belediyesi olan, daha sonra verdiği göçlerle küçülen, ama yine de 60'dan fazla belediyesi olan bu kentte, iki ilçe belediyesine, iki belde belediyesine benim gönlüm razı gelmiyor. Afyon'u ayağa kaldıracağız…

"ÖN SEÇİM YAPAN BİR GENEL BAŞKAN VADEDİYORUM"

Söz veriyorum: Bu Cumhuriyet kentinde, örgüt ayağa kalkıp, parti ayağa kalkıp; hak ettiğimiz başarılara ulaşana kadar bu kardeşiniz gelecek, gerekirse ayda bir Afyon'da yatacak, bu örgütle çalışacak, bu partiyi Afyon'da ayağa kaldıracak. Söz veriyoruz.

Afyon'u bilen sizken; Ankara'dan kararlar veren, tercihler yapan, o tercihlere Afyon'a dayatan değil, örgütüne kulak veren, örgütünün önüne sandık koyan, ön seçim yapan bir Genel Başkan vadediyorum.

Bundan sonraki süreçte CHP için önemli bir yolculuk başlıyor. Bu yolculuk 15 Eylül günü, adaylığımızı açıklamakla başladı… Her geçen gün bir önceki kongreden daha coşkuluydu. Konuşmalarımız alkışlarla kesilir, konuşmamızın sonunda salonlar ayağa kalkar oldu. Çünkü, bu örgütün bir umuda, bir heyecana var. Ortaklaştığı ve inandığı bir hayal uğruna, yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı vardı… Değişim için yüreğinizi ortaya koyuyorsunuz.

CHP olarak; bundan sonraki süreçte, kimseyi kaybetmeden, kırgınlıklar küskünlükler varsa bitirerek, önceki dönem emek vermiş partimizin bütün büyüklerine sahip çıkarak, gelecek nesiller için liselerdeki örgütlenmeden başlayarak, bu partiyi, Cumhuriyet kadar güçlü bu koca ormanı bir arada tutacağız. Yeni fideler ekeceğiz, ulu çınarlara da sahip çıkacağız. CHP'nin bu siyasetine güç katacağız.

Genel Başkan adayı Özgür Özel. Tüzük, hoşumuza gidiyor, örgütü sahipleniyor, güzel. Kadrolar değişecek mi? Sayın Genel Başkanın tarafındaki çok dönem görev yapmış, önemli sorumluluklar üstlenmiş, bu süreçte hepimizin bildiği bazı isimler; 'Biz devam edeceğiz, Genel Başkanımız devam edecek, biz buradayız' diyorlar. Bizim kıdemli arkadaşlarımız, farklı olarak şöyle söylüyorlar: 'Biz değişimden yana destek oluyoruz evet, arkalarındayız, destekliyoruz, hiçbir görev talebimiz yoktur' diyorlar. CHP'nin kadrolarında daha çok kadın, çok sayıda genç, yeni yüzler göreceksiniz. Siz baktığınızda işte CHP örgütünün yöneticileri bunlar diyeceksiniz. Hiçbir il, hiçbir kimseye tapulu değildir. Bir siyasetçi üzerinden akan giden değişmeyen süreçler yoktur. Değişimin kendisi dinamiktir. Bu değişimi CHP yaşayacak.

Lütfen ama lütfen; elbette Afyon gibi, örgütteki değişim talebinin yönetim kademelerine taşındığı bu örgütsel bütünlük çok kıymetli. Önümüzde bir seçim var. Türkiye'de artan, yükselen bir heyecan var. CHP'deki değişim, dönüşüm Türkiye'nin radarında. Büyük bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir başarı hikayesi geliyor… Değişim talebini yükseltin. Çünkü CHP değişecek, Türkiye Cumhuriyeti değişecek. CHP değişecek, çok kısa sürede, iktidar değişecek. Cumhuriyet'in kurucu partisi, Cumhuriyet'in 100. yılında yeniden çekim merkezi olacak.

Yıllar önce ilk kez Afyon'da yaptığım bir çağrıyı tekrarlayacağım: Çağrım CHP'lilere değil, çağrım Afyonlulara. Bakın, burası baba evi. Herkes baba evine doğar. Kimi ayrılabilir. Kimi uzakta oturur, kimi yakında oturur. Kimi baba evinde oturur. Herkes bilir ki baba evinin bacası tütmektedir. Ben burada baba evinin bacası tutsun diye odun taşıyanlarla beraberim. Baba evinin kapısı ardına kadar açık. Baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir. Bu baba evinin tapusu hepimize aittir, üzerinde bir isim yazmaktadır. Bu baba evinin kapısı gençlere açıktır. Bu baba evinin kapısı unutulmuş, perişan edilmiş çiftçilere açıktır. Emekli maaşını ay ortasına yetiremeyen emeklilere, kira ödeyemeyen çalışanlara; umudu kırıklara kendini yalnız hissedenlere. Bakan evlatları kendini yalnız hissederken, kendisi bu memleket için şehit olan vatan evlatlarına aittir. Bu CHP, Afyonlularındır. Bütün Türkiye'nindir. Size inanıyorum, size güveniyorum.

Özgür Özel'in ziyaretinin ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ise şunları söyledi:

"Biz ilk günden beri değişim sloganı ile yola çıktık. Kongremizde de değişim vurgusu yaptık. En çok bunun üzerinde durduk. Yukarıda delege arkadaşlarımızla da konuştuk. Yukarıda delege arkadaşlarımızla da konuştuk, Özgür Özel başkanımıza destekleyeceğimizi belirttik orada."